На левую тележку положили железн шарик на правую деревянный оба кубика одинаково??о объема какая из тележек приобретёт большую скорость

Физика
На левую тележку положили железн шарик на правую деревянный оба кубика одинаково??о объема какая из тележек приобретёт большую скорость
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Левая тележка,из-за плотности и веса железа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что такое орфографии 6 8
Ответить
Математика
Сколько квадратных саниметров в 8 квадратных дециметров
Ответить
Русский язык
Как называется изложение которое пишится в 9 классе 1 четверти???
Ответить
Математика
За контрольную работу по математике оценку "5" и "4" получили 18 учеников. Что составило 75% числа всех учеников класса. Оценку "3" получили 50% ос...
Ответить
Литература
С кем из героев басни я могу сравнить себя? Почему? Небольшое сочинение пожалуйста
Ответить