На левую тележку положили железн шарик на правую деревянный оба кубика одинаково??о объема какая из тележек приобретёт большую скорость
Физика
На левую тележку положили железн шарик на правую деревянный оба кубика одинаково??о объема какая из тележек приобретёт большую скорость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Левая тележка,из-за плотности и веса железа.
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