За контрольную работу по математике оценку "5" и "4" получили 18 учеников. Что составило 75% числа всех учеников класса. Оценку "3" получили 50% остальных учащихся. Сколько учеников не писали контрольную работу, если "2" не пол...
Математика
За контрольную работу по математике оценку "5" и "4" получили 18 учеников. Что составило 75% числа всех учеников класса. Оценку "3" получили 50% остальных учащихся. Сколько учеников не писали контрольную работу, если "2" не получил ни один ученик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/0,75=24 уч в классе24-18=6 уч не получили "5" и "4"6*0,5=3 уч не писали контрольную работу
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