За контрольную работу по математике оценку "5" и "4" получили 18 учеников. Что составило 75% числа всех учеников класса. Оценку "3" получили 50% остальных учащихся. Сколько учеников не писали контрольную работу, если "2" не пол...

Математика

За контрольную работу по математике оценку "5" и "4" получили 18 учеников. Что составило 75% числа всех учеников класса. Оценку "3" получили 50% остальных учащихся. Сколько учеников не писали контрольную работу, если "2" не получил ни один ученик?

Автор: Гость