Определите способ связи в словосочетании оплатить счета
Русский язык
Определите способ связи в словосочетании оплатить счета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Управление наверное Хотя может быть и согласование
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