С кем из героев басни я могу сравнить себя? Почему? Небольшое сочинение пожалуйста

Литература
С кем из героев басни я могу сравнить себя? Почему? Небольшое сочинение пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С человеком рассеянным с улицы басеянной (ты наверняка такой-же )
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