Как называется изложение которое пишится в 9 классе 1 четверти???

Русский язык
Как называется изложение которое пишится в 9 классе 1 четверти???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Или краткое или сжатое 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За контрольную работу по математике оценку "5" и "4" получили 18 учеников. Что составило 75% числа всех учеников класса. Оценку "3" получили 50% ос...
Ответить
Литература
С кем из героев басни я могу сравнить себя? Почему? Небольшое сочинение пожалуйста
Ответить
Русский язык
Определите способ связи в словосочетании оплатить счета
Ответить
Физика
Дополните определения: Материальная точка ... состояние покоя или равномерного прямолинейного ... до тех пор, пока воздействие со стороны упруги...
Ответить
Информатика
Помогите сделать 2 и 4 задания!
Ответить