Что такое орфографии 6 8

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Что такое орфографии 6 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Орфография изучает правильное написание слов. Грамотно писать нужно для того, чтобы читатели Вашего опуса смогли понять написанное.  2. Орфография (греч.) - правильное письмо, т.е. правописание.  3. К орфографии относятся правила, регулирующие выбор буквы в слове, например, в слове "вода" в корне пишется "о", поскольку есть проверочное слово "воды".  4. Орфограмма - это место в слове, в котором нужно выбрать букву для правильного написания. От греч. орфо - правильный, грамма - запись.  5. Орфограмма может находиться в любой морфеме: в приставке - пригородный, в корне - растение, в суффиксе - зайчик, в окончании - на станции.  Предложение: Чтобы грамотно писать, нужно вначале выучить правила орфографии и научиться различать орфограммы.  Графология, графоман, график, граффити, аэрограф, фотограф, кардиограмма, гистограмма, фонограмма,
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