Что такое орфографии 6 8

Гость: Гость:

1. Орфография изучает правильное написание слов. Грамотно писать нужно для того, чтобы читатели Вашего опуса смогли понять написанное. 2. Орфография (греч.) - правильное письмо, т.е. правописание. 3. К орфографии относятся правила, регулирующие выбор буквы в слове, например, в слове "вода" в корне пишется "о", поскольку есть проверочное слово "воды". 4. Орфограмма - это место в слове, в котором нужно выбрать букву для правильного написания. От греч. орфо - правильный, грамма - запись. 5. Орфограмма может находиться в любой морфеме: в приставке - пригородный, в корне - растение, в суффиксе - зайчик, в окончании - на станции. Предложение: Чтобы грамотно писать, нужно вначале выучить правила орфографии и научиться различать орфограммы. Графология, графоман, график, граффити, аэрограф, фотограф, кардиограмма, гистограмма, фонограмма,