Во сколько раз больше масса собаки чем масса кошки если масса собаки 12кг а масса 5 ??динаковых кошек 30кг

Математика
Во сколько раз больше масса собаки чем масса кошки если масса собаки 12кг а масса 5 ??динаковых кошек 30кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы узнать сколько весит одна кошка нужно  30:5=6(кг)-одна кошка 12:2=6  то есть масса собаки больше кошки 2рзаза
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