Во сколько раз больше масса собаки чем масса кошки если масса собаки 12кг а масса 5 ??динаковых кошек 30кг

Математика

Во сколько раз больше масса собаки чем масса кошки если масса собаки 12кг а масса 5 ??динаковых кошек 30кг

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