Сочинение на тему " В чем причины падения Белогорской крепости?"

Гость: Гость:

Кол-во защитников крепости малы по сравнению с напавшими. Защитники крепости в основном люди старые, инвалиды, плохо вооружены и обучены. Население крепости было в связи с Пугачевцами, поэтому о крепости и ее военной мощи было известно нападавшим. Беспринципность некоторых жителей крепости и военных.