Сочинение на тему " В чем причины падения Белогорской крепости?"

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Сочинение на тему " В чем причины падения Белогорской крепости?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол-во защитников крепости малы по сравнению с напавшими. Защитники крепости в основном люди старые, инвалиды, плохо вооружены и обучены. Население крепости было в связи с Пугачевцами, поэтому о крепости и ее военной мощи было известно нападавшим. Беспринципность некоторых жителей крепости и военных.
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