Даю 100 баллов помогите!!!!! Нужно составить текст-рассуждения на тему "моё любимое ??ремя годо(лето).Нужно 20 предложений!!!!

Гость: Гость:

Не знаю как у остальных , но моё любимое время года- лето.Летом мы всей семьёй едем на море и хорошо отдыхаем несколько дней. Я люблю проводить время с друзьями и мы играем с ними во дворе. Мне нравится когда летом солнечные лучи согревают меня . Хоть бывает жарко , но это не проблема . Ведь летом часто раскупается мороженое , лимонады, газировки и всё остальное что поможет охладится .Я не одна в семье которая любит лето( можешь написать про ДР летом если совпало) , моя мама , мой папа (и сестра/и брат) тоже любят лето.А что на счёт летнего отдыха? Я просто обожаю лето за то что у нас наступают каникулы . Осталось только дождаться лета чтобы снова порадовать себя любимым временем года . Я люблю лето . Лето-моё любимое время года!