Помогите что будет если в медный купорос добавить уксус?

Химия
Помогите что будет если в медный купорос добавить уксус?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, жидкость приобрете синюю окраску. Коррче химическая реакция
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