Хелп ми ! Помогите мне надо дз сделать до завтра

Английский язык
Хелп ми ! Помогите мне надо дз сделать до завтра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My - чей? мой your чей? твой his her its чей? его, ее, его (ср.род оно) our чей? наш  your чей? ваш  their чей? их  принадлежность вещи кому-то  1 their  2 her 3 our 4 your 5 his 
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