Хелп ми ! Помогите мне надо дз сделать до завтра
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Хелп ми ! Помогите мне надо дз сделать до завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My - чей? мой your чей? твой his her its чей? его, ее, его (ср.род оно) our чей? наш your чей? ваш their чей? их принадлежность вещи кому-то 1 their 2 her 3 our 4 your 5 his
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