7√а+3√а-√а= какой ответ ? тут будет?
Алгебра
7√а+3√а-√а= какой ответ ? тут будет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7√a +3√a -√a =√a(7 +3 -1) =9√a
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