1.Найдите углы прямоугольной трапеции,если один из её углов равен 20 градусов. 2.Ст??роны параллелограмма относятся 1:2,а его периметр равен 30см. Найдите стороны параллелограмма. 3.В равнобокой трапеции сумма углов при больш...
Геометрия
1.Найдите углы прямоугольной трапеции,если один из её углов равен 20 градусов. 2.Ст??роны параллелограмма относятся 1:2,а его периметр равен 30см. Найдите стороны параллелограмма. 3.В равнобокой трапеции сумма углов при большем основании равна 96 градусов . Найдите углы трапеции . 4.Угол,между диагоналями прямоугольника равен 80 градусов. Найдите угол между диагональю и меньшей стороной прямоугольника . Помогите пожалуйста !
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Гость:
1 задача решена, приложена в файлике, посмотришь))
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