Найди закономерность буквы, замени подходящими числамиlt;br /gt; 8913-3 2581-аlt;br /gt; 0000-4 7774-вlt;br /gt; 6666-4 9313-сlt;br /gt; 3547-0 8618-d
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Найди закономерность буквы, замени подходящими числамиlt;br /gt; 8913-3 2581-аlt;br /gt; 0000-4 7774-вlt;br /gt; 6666-4 9313-сlt;br /gt; 3547-0 8618-d
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