Склади по два речення з кожним з поданих іменників,уживаючи їх у прямому і переносному значенні. Орел(птах і людина),океан(водний простір і будь-який великий простір).
Українська мова
Склади по два речення з кожним з поданих іменників,уживаючи їх у прямому і переносному значенні. Орел(птах і людина),океан(водний простір і будь-який великий простір).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я побачив далеко у піднебессі, як летів орел до далеких горних хребтів. Це був орел, а не людина, його любили усі. Тихий океан - найвеличезний і найглибший на планеті. В мене був цілий океан ідей стосовно цієї справи.
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