Склади по два речення з кожним з поданих іменників,уживаючи їх у прямому і переносному значенні. Орел(птах і людина),океан(водний простір і будь-який великий простір).

Гость: Гость:

Я побачив далеко у піднебессі, як летів орел до далеких горних хребтів. Це був орел, а не людина, його любили усі. Тихий океан - найвеличезний і найглибший на планеті. В мене був цілий океан ідей стосовно цієї справи.