Сын солнца предлагает своему вельможе вернутьс:"Ты умрёшь не на чужьине. Тебе будет устроена каменная граьница." Кто говорил эти слова?

История

Сын солнца предлагает своему вельможе вернутьс:"Ты умрёшь не на чужьине. Тебе будет устроена каменная граьница." Кто говорил эти слова?

Автор: Гость