Сын солнца предлагает своему вельможе вернутьс:"Ты умрёшь не на чужьине. Тебе будет устроена каменная граьница." Кто говорил эти слова?
История
Сын солнца предлагает своему вельможе вернутьс:"Ты умрёшь не на чужьине. Тебе будет устроена каменная граьница." Кто говорил эти слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папачка говорил 989898989
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