Какую функцию выполняют ,,знаки препинания" генетического кода?
Химия
Какую функцию выполняют ,,знаки препинания" генетического кода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проще говоря, в клетках существуют такие триплеты, которые разграничивают информацию о белках, не позволяя ей смешиваться. Информация является также важной философской проблемой.
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