Почему вода в океане соленая кратко
География
Почему вода в океане соленая кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль попадает в океаны с дождевой водой, а также с поверхности Земли постоянно растворяется и попадает в океан. Самым соленым из всех океанов Земли считается Атлантический океан.Соль всех высохших океанов по объему в 15 раз больше всего европейского континента!
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