Почему вода в океане соленая кратко

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Соль попадает в океаны с дождевой водой, а также с поверхности Земли постоянно растворяется и попадает в океан. Самым соленым из всех океанов Земли считается Атлантический океан.Соль всех высохших океанов по объему в 15 раз больше всего европейского континента!