Точка K принадлежит отрезку BC.найдите длину отрезка KC,если BC=13,5 см .BK=5,3cм

Математика
Точка K принадлежит отрезку BC.найдите длину отрезка KC,если BC=13,5 см .BK=5,3cм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,5-5,3=8,2см длина отрезка КС
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