Срочно нужен соченерие на англиском язике с переводом на украинский на тему мой л??бимий вид спорта тенис

Английский язык
Срочно нужен соченерие на англиском язике с переводом на украинский на тему мой л??бимий вид спорта тенис
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Автор: Гость
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Гость:
Я только могу на английском писать если вы хотите?
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