7 номер рассмотри монеты

Гость: Гость:

у анс есть: 50 коп. - 1 монета 1коп. - 5 монет 10 коп. - 4 монеты 5 коп. - 1 монета 2 р. - 1 монета 1 р. - 2 монеты Решение: мы можем представить все это 1 монетой - рублей: складываем 1 коп.: 1+1+1+1+1 = 5 коп. складываем 5 коп.: 5+5 = 10 коп. складываем 10 коп.: 10+10+10+10+10 = 50 коп. складываем 50 коп.: 50+50 = 1 р. складываем рубли: 1+1+1+2 = 5 рублей! Вуаля!