В какой момент герой наиболее искренен в проявление чувство скорби

Литература
В какой момент герой наиболее искренен в проявление чувство скорби
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В момент раскаивания, и возможно потери близкого человека
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