7. В школе учится 390 учеников. а) Докажите, что найдутся 2 ученика, родившиеся в один и тот же день. б) Обязательно ли найдутся 3 таких ученика?
Алгебра
7. В школе учится 390 учеников. а) Докажите, что найдутся 2 ученика, родившиеся в один и тот же день. б) Обязательно ли найдутся 3 таких ученика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) В году 365 дней, следовательно только 365 учеников могут родиться в совершенно разные дни, если их больше, чем 365, то стопроцентно найдутся как минимум двое учеников, родившиеся в один день. б) Нет, не обязательно.390-365=25 - пар учеников, каждая пара из которых родилась в один и тот же день. Остальные ученики родились в разные дни, т.е получается, что нет больше двух человек, что родились бы в один день.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
As our school canteen ______ I don't have lunch at school, now A) is being repaired B)being repaired C)was repaired
Русский язык
Алгебра
в состав лечебного сбора входят ромашка и липовый цвет в отношении 4:5. Сколько граммов ромашки содержится в 108 граммах сбора