составь предложение чтоб в 1 предложении было верхним верхнем
Русский язык
составь предложение чтоб в 1 предложении было верхним верхнем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В верхнем шкафу лежала книга, нужная мне, но она была так высоко, что дотронуться до неё я мог лишь верхним пальцем.
Гость:
На верхней полке(на верхнем шкафу) стояла статуэтка и я мог дотинуться до неё только верхним пальцем.
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