Оцените периметр P и площадь S прямоугольника,длины сторон которого a см и b см,если 14,3 меньше =a меньше =14,4 и 25,1 меньше =b меньше =25,2

Алгебра
Оцените периметр P и площадь S прямоугольника,длины сторон которого a см и b см,если 14,3 меньше =a меньше =14,4 и 25,1 меньше =b меньше =25,2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
            14,3· 25,1 ≤ S ≤14,4·25,2                358,93  ≤ S ≤  362,88 площадь оценена     Теперь периметр оценим  (14,3·2+25,1·2) ≤ Р ≤ (14,4· 2+25,2·2)                                                                78,8 ≤ Р ≤ 79,2  
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