Оцените периметр P и площадь S прямоугольника,длины сторон которого a см и b см,если 14,3 меньше =a меньше =14,4 и 25,1 меньше =b меньше =25,2

Алгебра

Оцените периметр P и площадь S прямоугольника,длины сторон которого a см и b см,если 14,3 меньше =a меньше =14,4 и 25,1 меньше =b меньше =25,2

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