Оцените периметр P и площадь S прямоугольника,длины сторон которого a см и b см,если 14,3 меньше =a меньше =14,4 и 25,1 меньше =b меньше =25,2
Алгебра
Оцените периметр P и площадь S прямоугольника,длины сторон которого a см и b см,если 14,3 меньше =a меньше =14,4 и 25,1 меньше =b меньше =25,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,3· 25,1 ≤ S ≤14,4·25,2 358,93 ≤ S ≤ 362,88 площадь оценена Теперь периметр оценим (14,3·2+25,1·2) ≤ Р ≤ (14,4· 2+25,2·2) 78,8 ≤ Р ≤ 79,2
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