придумать 2 уравнения с корень из X2
Алгебра
придумать 2 уравнения с корень из X2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) x2 –3x + 6 = 0 б) x2 – 5x + 6 = 0
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