22 декабря в Киеве день длится 8 часов.Сколько часов в эти сутки длится ночь?
Математика
22 декабря в Киеве день длится 8 часов.Сколько часов в эти сутки длится ночь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24-8=16часов-длится ночь.
Гость:
24-8=16 часов длилась ночь в Киеве
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