будь-ласка напишіть діалог між гостем києва та місцевим мешканцем про те , як дістатися від вокзалу до центральної площі. дуже потрібно

Гость: Гость:

-Добрий день! _Добрий! -Ви мені не підкажете як дібратися до центральної площі?А то мене там чекають знайомі,а я не знаю як туди дібратися. -Звичайно підкажу!Вам потрібно сісти на маршут номер двадцять і ви опинитесь на центральній площі. -О,дякую вам велике! -Нема за що! -До побачення! -До побачення!