будь-ласка напишіть діалог між гостем києва та місцевим мешканцем про те , як дістатися від вокзалу до центральної площі. дуже потрібно
Қазақ тiлi
будь-ласка напишіть діалог між гостем києва та місцевим мешканцем про те , як дістатися від вокзалу до центральної площі. дуже потрібно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Добрий день! _Добрий! -Ви мені не підкажете як дібратися до центральної площі?А то мене там чекають знайомі,а я не знаю як туди дібратися. -Звичайно підкажу!Вам потрібно сісти на маршут номер двадцять і ви опинитесь на центральній площі. -О,дякую вам велике! -Нема за що! -До побачення! -До побачення!
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