2/5 числа 14,1 равны 3/4 числа х. Найдите число х                                                       

Математика
2/5 числа 14,1 равны 3/4 числа х. Найдите число х                                                       
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,1:5*2=3/4х 3/4х=5,64 0,75х=5,64 х=5,64:0,75 х=7,52 
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