Помогте пожалуйста решить задачку!!!Для закладки сада изготовили 92 яблони.СКОЛЬКО яблонь осталось посадить; если уже посажено 5 рядов,по 16 яблонь в каждом ряду?Задачку решили,как записать правильно ответ к ней ,заранее благод...
Математика
Помогте пожалуйста решить задачку!!!Для закладки сада изготовили 92 яблони.СКОЛЬКО яблонь осталось посадить; если уже посажено 5 рядов,по 16 яблонь в каждом ряду?Задачку решили,как записать правильно ответ к ней ,заранее благодарны!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: осталось посадить 12 яблонь.
Гость:
16*5=80 яблонь уже посажено 92-80=12 яблонь осталось Ответ: осталось посадить 12 яблонь.
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