Помогте пожалуйста решить задачку!!!Для закладки сада изготовили 92 яблони.СКОЛЬКО яблонь осталось посадить; если уже посажено 5 рядов,по 16 яблонь в каждом ряду?Задачку решили,как записать правильно ответ к ней ,заранее благод...

Математика

Помогте пожалуйста решить задачку!!!Для закладки сада изготовили 92 яблони.СКОЛЬКО яблонь осталось посадить; если уже посажено 5 рядов,по 16 яблонь в каждом ряду?Задачку решили,как записать правильно ответ к ней ,заранее благодарны!!!

Автор: Гость