в состав лечебного сбора входят ромашка и липовый цвет в отношении 4:5. Сколько граммов ромашки содержится в 108 граммах сбора

Алгебра
в состав лечебного сбора входят ромашка и липовый цвет в отношении 4:5. Сколько граммов ромашки содержится в 108 граммах сбора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
такие задачи решаются так: 4:5 представляется так: 108=4х+5х 108=9х (9х-вся составляющая сбора) х=12,  а так как ромашки 4 части, то мы 12*4=48 грамм
Гость:
х-1 часть 4х-ромашки 5х-липа 4х+5х=108 9х=108 х=12(одна часть) 12*4=48-ромашки 12*5=60-лапа
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