составить три предложения на тему игра со словами кораблик,барабан,коробка,пирамидка,игрушка
Русский язык
составить три предложения на тему игра со словами кораблик,барабан,коробка,пирамидка,игрушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мне подарили игрушки на день рождения.эти игрушки были такие красивые.у меня был барабан пирамидка,коробка и кораблик.
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