As our school canteen ______ I don't have lunch at school, now A) is being repaired B)being repaired C)was repaired
Английский язык
As our school canteen ______ I don't have lunch at school, now A) is being repaired B)being repaired C)was repaired
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ А, т.к. это скорее всего тема про zero conditional, first conditional, second conditional
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