7 + x^2 = 88 Помогите пожалуйста решить уравнение))
Алгебра
7 + x^2 = 88 Помогите пожалуйста решить уравнение))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2=88-7 x^2=81 x^2=9^2 x=9
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