Какое значение имеет часть пол-в словах(пол)года,(пол)ЖИЗНИ?Как можно передать это значение с помощью числительных?

Русский язык
Какое значение имеет часть пол-в словах(пол)года,(пол)ЖИЗНИ?Как можно передать это значение с помощью числительных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка пол- имеет значение половины. Можно выразить числительным одна вторая, пять десятых, ноль целых пять десятых, 0,5
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