Какое значение имеет часть пол-в словах(пол)года,(пол)ЖИЗНИ?Как можно передать это значение с помощью числительных?

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Какое значение имеет часть пол-в словах(пол)года,(пол)ЖИЗНИ?Как можно передать это значение с помощью числительных?

Автор: Гость