72 км 180м-37км890м= . 5 т 375кг+3 т 508кг= 3ч 30 мин +55мин= 475кг 520 г -277кг 485г= 307м25см-99м37см= 55дм8мс-47дм8см= помогите пожалуйста
Математика
72 км 180м-37км890м= . 5 т 375кг+3 т 508кг= 3ч 30 мин +55мин= 475кг 520 г -277кг 485г= 307м25см-99м37см= 55дм8мс-47дм8см= помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34.29;8.883;4.25;198,035;207.88;8
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