72 км 180м-37км890м= . 5 т 375кг+3 т 508кг= 3ч 30 мин +55мин= 475кг 520 г -277кг 485г= 307м25см-99м37см= 55дм8мс-47дм8см= помогите пожалуйста

Математика

72 км 180м-37км890м= . 5 т 375кг+3 т 508кг= 3ч 30 мин +55мин= 475кг 520 г -277кг 485г= 307м25см-99м37см= 55дм8мс-47дм8см= помогите пожалуйста

Автор: Гость