Арктические пустыни-кратко и понятно. помогите плиз

Окружающий мир
Арктические пустыни-кратко и понятно. помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Арктическая пустыня - часть арктического географического пояса, располагается в высоких широтах Арктики. Зона арктических пустынь – самая северная из природных зон – располагается в высоких широтах Арктики.Климат - арктический, с долгой и суровой зимой, лето - короткое и холодное. Годовая сумма атмосферных осадков до 400 мм. Почвы пропитываются снегом и едва оттаявшим льдом.
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