Вычесли значения выражении.(4*7)-19

Математика
Вычесли значения выражении.(4*7)-19
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4•7)-19=28-19=9 удачного дня и хорошего настроения. И
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