Придумайте и запишите пять семь сложных слов с указанным корнем.Ход,Лес

Русский язык
Придумайте и запишите пять семь сложных слов с указанным корнем.Ход,Лес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с корнем лес: лесник, лесозавод, лесопарк, лесоруб.с корнем ход: восход, восходитель,безысходность

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