Придумайте и запишите пять семь сложных слов с указанным корнем.Ход,Лес
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Придумайте и запишите пять семь сложных слов с указанным корнем.Ход,Лес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с корнем лес: лесник, лесозавод, лесопарк, лесоруб.с корнем ход: восход, восходитель,безысходность
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