Выписать 3 сложносочиненные и 3 бессоюзные из повести Бедной Лизы

Гость: Гость:

1) Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби! 2) Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. 3) Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. 1) Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою 2) Ленивая рука наемника худо обработывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. 3) Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги.