72 разделить на 4 3 класс разложить на разряды
Математика
72 разделить на 4 3 класс разложить на разряды
Ответ(ы):
Гость:
72:4=18 потому что если мы 4•18=72 получим 72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите что разность квадратов двух последовательных четных чисел не делится на степень 2 большую чем 2 ^2
Русский язык
НАЙТИ НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ! У Миши Чудова поселился чудесный пушистый щенок. Как назвать малыша? Побежал щенок по полу. Как серый кл...
Биология
Ответьте пожалуйста на эти 2 вопроса:как особенности мускулатуры круглых червей отразились на их способности к движению? и второй вопрос:чем объясн...
Алгебра
Помогите пожалуйста просто не получается чтот.... Выразите формулу: (a+b)в 8 степен?? (a-b)в 8 степени