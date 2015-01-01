725 год к какому относится веку? 1479 год к какому относится веку? 1891 год к какому от??осится веку? 2015 год к какому относится веку?
Математика
725 год к какому относится веку? 1479 год к какому относится веку? 1891 год к какому от??осится веку? 2015 год к какому относится веку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
725год-8 век 1479год-15 век 1891год-19 век 2015 год- 21 веу
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