8. Исключите лишнее: А.1.Шарль Фурье. 2.Роберт Оуен 3 Анри Сен-Симон 4.Эмиль Золя Б. 1.ли??ерализм. 2 консерватизм. 3 капитализм .4 социализм В. 1производство 2 научно-техническая революция. 3 натураль-ное хозяйство. 4 социальн...
История
8. Исключите лишнее: А.1.Шарль Фурье. 2.Роберт Оуен 3 Анри Сен-Симон 4.Эмиль Золя Б. 1.ли??ерализм. 2 консерватизм. 3 капитализм .4 социализм В. 1производство 2 научно-техническая революция. 3 натураль-ное хозяйство. 4 социальная мобильность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Kaпитолизм будет лишнее слово так-как в арктике в 274 году до н,э небыло капитолизма.
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