Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2 кг, чтобы нагр??ть его от 10 до 110 градусов? Ответ запишите в Дж. Помогите, пожалуйста.
Физика
Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2 кг, чтобы нагр??ть его от 10 до 110 градусов? Ответ запишите в Дж. Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=2кг t₁=10°С t₂=110°С c=140Дж/кг°С Q-? Q=cm(t₂-t₁) Q=140Дж/кг°С*2кг*(110°С-10°С)=28000Дж
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