Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2 кг, чтобы нагр??ть его от 10 до 110 градусов? Ответ запишите в Дж. Помогите, пожалуйста.

Физика

Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2 кг, чтобы нагр??ть его от 10 до 110 градусов? Ответ запишите в Дж. Помогите, пожалуйста.

Автор: Гость