8 класс ответы на вопросы чарлз дикккерс 1. What was Charles Dickens? 2. Where was Charles Dickens from? 3.When was he born? 4. What did his family move to London? 5. What ďid he was twelve? 6. When did Charles Dickens beg...

Гость: Гость:

1. Что Чарльз Диккенс?2. Где был Чарльз Диккенс от?3.Когда он родился?4. Зачем его семья переехала в Лондон?5. Что ďid ему было двенадцать?6. Когда Чарльз Диккенс начать свою карьеру в качестве писателя? 7. Кто же он женился?8. Сколько детей было у него? 9. Каковы были некоторые из его рассказов? Вы читали тогда? 10. Когда он умер?11. Почему вы думаете, СН. Дикенс популярный сегодня?ПЕРЕВОД