8 класс ответы на вопросы чарлз дикккерс 1. What was Charles Dickens? 2. Where was Charles Dickens from? 3.When was he born? 4. What did his family move to London? 5. What ďid he was twelve? 6. When did Charles Dickens beg...
Английский язык
8 класс ответы на вопросы чарлз дикккерс 1. What was Charles Dickens? 2. Where was Charles Dickens from? 3.When was he born? 4. What did his family move to London? 5. What ďid he was twelve? 6. When did Charles Dickens begin his career as a writer? 7. Who did he marry? 8. How many children did he have? 9. What were some of his stories? Have you read any of then? 10. When did he die? 11. Why do you think Ch. Dickens is popular today? ответы и переводы прошу васс помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Что Чарльз Диккенс?2. Где был Чарльз Диккенс от?3.Когда он родился?4. Зачем его семья переехала в Лондон?5. Что ďid ему было двенадцать?6. Когда Чарльз Диккенс начать свою карьеру в качестве писателя? 7. Кто же он женился?8. Сколько детей было у него? 9. Каковы были некоторые из его рассказов? Вы читали тогда? 10. Когда он умер?11. Почему вы думаете, СН. Дикенс популярный сегодня?ПЕРЕВОД
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу схематическим методом затем уравнением на протяжении гандболь??ого матча Было забито 48 голов Определите финальный счет игры если...
Русский язык
Русский язык
Синтаксический разбор предложения.Желательно подробнее) : Мы ходили около них и р??гались, но рыбная ловля все равно была сорвана. Срочно!