Найти объем куба, если площадь его поверхности равна 24м2
Математика
Найти объем куба, если площадь его поверхности равна 24м2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь одной грани куба равна 24/6=4 м.кв. длина стороны куба : 4/2=2м.кв. S куба= 2*2*2=8 м.куб
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