Помогите написать сочинение на тему история дедской литературы 18 ВЕКА.7 ПРЕДЛОЖЕНИЙ СРОЧНО!!11

Литература
Помогите написать сочинение на тему история дедской литературы 18 ВЕКА.7 ПРЕДЛОЖЕНИЙ СРОЧНО!!11
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русская литература XVIII века прошла огромный путь в развитии. Произведения стали более серьезными, чувственными эмоциональными. В XVIII веке процветала наука и образование, также развивалась литература. В то время были очень популярны рассказы о Петре I. Развитие литературы, главным образом, началось с изменения жанров художественных произведений. Поэто и писатели перешли от обычного классицизма к синтементализму. Поэтами-классицистами возвышалась воля, чувство долга перед Родиной и патриотизм. Они писали о правлении других царей, о возвышении разума над чувствами. Синтементализм, как и классицизм, тоже был по своей природе органичен. В произведениях этого направления персонаж старался слиться с природой, найти в ней мирную тишину. Эти два совершенно разных направления в литературе стали переходом к XVII веку. Многие писатели этой эпохи вставлены в список школьной литературы, это и Н.М. Карамзин, и Г.Р. Державин, и И.П. Тургенев, и Д.И. Фонвизин. Многие произведения того века знакомы современным детям и я считаю, что эти произведения вечно останутся в сердцах каждого нового поколения.
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