Помогите сочинить стишок про осень. Пожалуйста!!!
Литература
Помогите сочинить стишок про осень. Пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кистью разбрызгала капли дождя. Это осеннего неба дожди Свежести в воздух добавила запах Рыжики спрятала елкам под лапы!
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