Синтаксический разбор предложения.Желательно подробнее) : Мы ходили около них и р??гались, но рыбная ловля все равно была сорвана. Срочно!

Русский язык
Синтаксический разбор предложения.Желательно подробнее) : Мы ходили около них и р??гались, но рыбная ловля все равно была сорвана. Срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы (подлежащее) ходили (сказуемое) около них и ругались (сказуемое), но рыбная  ловля (подлежащее) все равно была (сказуемое) сорвана. (повеств., неудар., сложн., 1. Двусост., распр., 2. Двусост., распр.)
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