Синтаксический разбор предложения.Желательно подробнее) : Мы ходили около них и р??гались, но рыбная ловля все равно была сорвана. Срочно!

Русский язык

Синтаксический разбор предложения.Желательно подробнее) : Мы ходили около них и р??гались, но рыбная ловля все равно была сорвана. Срочно!

Автор: Гость