8 м2 54 дм2 = ........см2
Математика
8 м2 54 дм2 = ........см2
Ответ(ы):
Гость:
1 м2 = 10 000 см2 1 дм2 = 100 см2 8 м2 = 80 000 см2 54 дм2 = 5 400 см2 80 000+5 400 = 85 400 см2 Ответ: 85400 см2
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